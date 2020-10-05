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15:47, 5 октября 2020 года Андрей Клычков: «Рождаемость от губернатора не зависит» Вопрос о демографии был задан главе региона в рамках онлайн пресс-конференции.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нельзя заставить человека рожать, потому что ему сказали. Это вопрос необходимой инфраструктуры: медицины, образования, обеспечение занятости. Два детских сада в этом году мы уже сдали, работа в этом направлении ведется. Мы – вторые в ЦФО по количеству студентов. Это наше принципиальное условие по положительной динамике прироста населения. Для меня принципиальная задача довести проект по завершению проекта по строительству студенческого кампуса».





Анастасия Дорохова



