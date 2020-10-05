Главная » Новости



16:27, 5 октября 2020 года Клычков рассказал, какие объекты особенно «впечатлили» его в Орловской области Особенно губернатор выделил два сооружения.





Сегодня в честь трехлетия пребывания на посту губернатора Андрей Клычков дал онлайн пресс-конференцию. Он вспомнил, что особенно впечатлило его по прибытии на Орловщину. Андрей Клычков: «Меня очень впечатлили два объекта в Орловской области. Их больше, но эти два объекта – они для меня в памяти. Это «Титаник» и «Манеж» на стадионе имени Ленина». Дальше губернатор задался риторическим вопросом: «Зачем вкладывать деньги, чтобы не завершать?» и дополнил: «Моя главная задача, чтобы мы начинали и завершали каждый проект».



Читайте также: Всплывет ли орловский «Титаник»?





Артём Ежаков



