понедельник 5.10.2020 21:20:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:39, 5 октября 2020 года

К Кривцовскому мемориалу приведет обновленная дорога

Завершается ремонт отрезка трассы Однолуки - Фатнево - Пальчикова, ведущего к памятнику.


Работы закончатся к 6 октября. Реставрация 12 – километрового участка пути, оцененная в почти в 91 миллион рублей, выполняется ГУП ОО «Дорожная служба». Работники подрядчика сейчас завершают установку тротуаров.

Как напоминает сайт областного правительства: «Мемориал сооружён в память о сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в «Долине смерти» (в поймах рек Оки и Зуши) на участке от Болхова до Новосиля, где с осени 1941-го по лето 1943-го проходили непрерывные бои на разных участках фронта. Суммарные потери убитыми и пропавшими без вести исчисляются сотнями тысяч».


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.