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16:39, 5 октября 2020 года К Кривцовскому мемориалу приведет обновленная дорога Завершается ремонт отрезка трассы Однолуки - Фатнево - Пальчикова, ведущего к памятнику.





Работы закончатся к 6 октября. Реставрация 12 – километрового участка пути, оцененная в почти в 91 миллион рублей, выполняется ГУП ОО «Дорожная служба». Работники подрядчика сейчас завершают установку тротуаров.



Как напоминает сайт областного правительства: «Мемориал сооружён в память о сражениях с немецко-фашистскими захватчиками в «Долине смерти» (в поймах рек Оки и Зуши) на участке от Болхова до Новосиля, где с осени 1941-го по лето 1943-го проходили непрерывные бои на разных участках фронта. Суммарные потери убитыми и пропавшими без вести исчисляются сотнями тысяч».





Артём Ежаков



