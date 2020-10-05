Главная » Новости



16:40, 5 октября 2020 года В Орловской области коровники и свинарники, оставшиеся от колхозов, предложат начинающим фермерам Сегодня на заседании правительства обсудили реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».





Финансирование в текущем году в рамках программы составило почти 18 миллионов рублей. Средства ушли на субсидии для покупки сельскохозяйственной техники, создание центра компетенций кооперации и поддержки фермеров.



На заседании правительства отметили, что в регионе стабильное положение дел у средних и крупных сельхозпроизводителей и большой потенциал у начинающих. Им в помощь и предназначены гранты, систему получения которых стоит упростить, а суммы желательно увеличить вливанием региональных средств.





Анна Вайсергисер



