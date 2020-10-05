Главная » Новости



17:08, 5 октября 2020 года Инспекция орловских дворов выходит на финишную прямую Сегодня проверку прошла очередная городская территория.





Речь идет о дворе дома №79 по улице Черкасской. Месяц назад блин вышел комом – качество проведенных работ не оценили жители. При повторной инспекции недочеты были устранены почти полностью. Мелкие огрехи вроде достройки ступеньки на входе и вывоза строительного мусора исправят чуть позже.



Как сообщает сайт городской администрации, в течение пары недель осталось проверить дворы на улице Максима Горького, 52; на Наугорском шоссе, 52; улице 6-й Орловской дивизии, 13 и 19; улице Металлургов, 54.





Артём Ежаков



