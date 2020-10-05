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17:56, 5 октября 2020 года

Не все жильцы аварийного дома в Орле покинули свои квартиры

Речь идет о доме №15 по Кромскому шоссе. Жители неоднократно жаловались на то, что здание - разваливается. После визита прокурора области, дом признали аварийным. Но переселить всех и сразу нет возможности.


Дом № 15 по Кромскому шоссе был признан аварийным 20 августа этого года. Предоставить новое жилье должны до 2027 года, а пока жильцам предлагают переехать к родственникам или в маневренный фонд, а точнее - в пункт временного размещения, который расположен в одной из гостиниц Орла. О том, что в ближайшее время стоит освободить помещение, жильцов уведомили сотрудники Заводской администрации. Как говорят сами жители, уже отключили все коммуникации.

Новое место жительства, пусть и временное, жильцам пришлось по не душе. У большинства есть дети, которые самостоятельно добираются до школы. Перспективы пока не ясны.

Марина Крючкова, жительница дома №15 по Кромскому шоссе: «В гостинице «Русь» помещения холодные, нельзя включить отопительные приборы, чайники, микроволновки, холодильники - все это запрещено».

По закону проживать в пункте временного размещения больше девяти месяцев нельзя, переехать к родственникам на столь длительный срок смогут единицы.

В администрации города о квартирном вопросе на Кромском шоссе знают - неоднократно туда выезжали.

Олег Минкин, и.о. главы администрации г. Орла: «Было принято решение о необходимости разработки противоаварийных мер для укрепления строительных конструкций, с тем чтобы потом эти мероприятия воплотить в жизнь и на некоторое время, на пару лет продлить жизнь этого здания, до момента, когда этот дом планируется расселить. Но, к сожалению, использовать бытовую технику нагревательную, таких как микроволновые печи, чайники, в гостиничном фонде не допускается - это обязательное требование мер пожарной безопасности, поэтому будем искать другие варианты».

Сейчас из 149 официально зарегистрированных жильцов 15 человек остановились в пункте временного размещения, 10 - уехали к родным. Остальные пока продолжают жить в режиме ожидания.


Юлия Опанасюк
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