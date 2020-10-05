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18:07, 5 октября 2020 года С жильцами дома № 15 по Кромскому шоссе встретились депутаты Орловского облсовета и Госдумы Однако Ольга Пилипенко и Михаил Вдовин переубедить людей выехать не смогли.





Людям не понравились условия, которые были предложены властями. Тогда народные избранники вместе с городскими чиновниками и жильцами четырехэтажки прямо на месте разработали план «Б». Во-первых, желающим переехать администрация города окажет всяческую помощь - с самим переездом, с хранением вещей и договорённостью с энергетиками об остановке начисления коммунальных платежей. Во-вторых, власти попытаются найти управляющую компанию, которая возьмётся содержать аварийный дом и подготовит его к отопительному сезону.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «По решению чрезвычайной комиссии выделено 400 тысяч рублей для разработки ПСД по предаварийному ремонту дома. То есть, это ремонт, который не позволит дому разрушаться дальше, чтобы жильцы могли дальше проживать, подключить тепло».





Антон Киселёв



