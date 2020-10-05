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18:08, 5 октября 2020 года

Новый Детский парк в Орле продолжают разрушать. Стыдно

Меньше месяца прошло с открытия Детского парка, а поломанных элементов становится только больше.


Металлофон и колокольчики остались без ударных палочек, детские качели - без сидений, большая карусель уже с поломанным механизмом - так завершились последние выходные.

Руководство и сотрудники парка заверяют, что происшествия они фиксируют каждый день. Причём связаны они с поведением не только детей, но и взрослых. Директор парка утверждает, что лично несколько раз останавливала мам и бабушек, ворующих шарики из детского вольера. А из качелей для 3-летних детей доставали подростков. О безответственности родителей говорит и другая статистика - с момента открытия обновленного парка - меньше месяца назад - родители теряли своих детей 153 раза.

Все поломки, по договоренности с подрядчиком, будут устранены в ближайшее время, хотя это и не гарантийные случаи.

Наталья Тышковец, директор Детского парка г.Орла: «Мы рады всем посетителям, мы будем работать с каждым - разъяснять, объяснять. Но сотрудников парка и полиции, к сожалению, на все эти беседы не хватает. У нас уже завтра заработают камеры, и будут приниматься более действенные меры».



Антон Киселёв
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