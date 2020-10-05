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18:15, 5 октября 2020 года Учительская династия - сплав опыта, наставничества, творчества, энтузиазма Сегодня в центре внимания - учителя. Они отмечают свой профессиональный праздник. Пандемия отменила концерты и масштабные мероприятия, однако праздник все равно состоялся, тем более что для некоторых педагогов он семейный. К примеру, в лицее №18 Орла работают целые династии. С одной из них познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Сегодня и классного руководителя, и учителя биологии 11 «В» с праздником поздравлял одновременно. Эти учителя - мать и дочь. Светлана Петракова преподает математику уже четверть века, и когда ее дочь Екатерина сказала, что тоже хочет трудиться в школе, отговаривать и разубеждать дочь не стала. Правда, предмет Екатерина выбрала другой - биологию. И хотя в школе работает всего три года, она уже победитель конкурса «Педагогический дебют 2020» и обладатель гранта губернатора как лучший молодой специалист. А все потому, что в профессию пришла не просто по стопам матери, а по призванию.



Екатерина Недоруб, учитель биологии лицея №18 г. Орла: «Букеты цветов это хорошо, приятно, но самое важное и дорогое в профессии учителя это ученики, их горящие глаза, когда они обращаются к тебе за помощью, и ты даже меняешь их жизнь».

А еще Екатерина Юрьевна активно занимается научно исследовательской деятельностью со школьниками. И, несмотря на небольшой педстаж, ее ученики уже не раз становились победителями и лауреатами разных конкурсов. Вот и сейчас готовятся к очередному. Кстати, муж Екатерины - учитель физкультуры, в этой же школе. Поэтому 5 октября у них по-настоящему семейный праздник. А, по мнению руководства, именно из тех, кто пошел по стопам родителей, получаются прекрасные специалисты. И таких педагогов в 18-м лицее не мало.



Оксана Позднякова, директор лицея №18 г. Орла: «Есть сплав опыта, мудрости, наставничества, творчества, энтузиазма, и если за родителями приходят молодые учителя, это говорит о престиже профессии, о семейных ценностях и переносится в образовательный процесс».

Кстати, первые свои уроки многие из будущих учителей проводили как раз 5 октября, в день школьного самоуправления. Сейчас из-за ограничений, связанных с пандемией, этого не случилось, как не было и праздничного концерта, но школьники все равно поздравили любимых учителей - на словах, в соцсетях, цветами и фотокроссом на тему «Оранжевое настроение» - конкурс позитивных фотографий старшеклассники подготовили специально ко Дню учителя.





Татьяна Тимохина



