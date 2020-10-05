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18:40, 5 октября 2020 года В Орле состоялась презентация фильма «Путешествие по неизвестной Орловщине» Съемки авторского проекта Евгения Григорьева продолжались более двух месяцев. В работе принял участие известный рок-музыкант Артур Беркут. О том, как встретили картину ее первые зрители, – в материале Анастасии Дороховой.





Рок-баллады в исполнении экс-солиста легендарной «Арии» Артура Беркута стали важной частью проекта «Путешествие по неизвестной Орловщине». И подобраны они были точно в настроение повествования. Как например, в рассказе о селе Вяжи в годы Великой Отечественной войны.



Первые зрители увидели картину в день рождения Сергея Есенина. И получилось «Путешествие по неизвестной Орловщине» в духе поэта-юбиляра – серьезным, но в тоже время дающим яркие впечатления.



Авторы восхищаются биографией Фета, поражаются красотой усадьбы Спасское-Лутовиново, удивляются, как меняется Россия, когда ты отъезжаешь от Москвы всего 300 километров. Зрители были едины во мнении: картина удалась!



На презентации авторы проекта порадовали: грядет вторая часть - «Орел мистический». В съемках помогут орловские дайверы. Для них поиск тайн – дело привычное.



Но самое главное, для чего создавалась картина, – это мысль, которая стала актуальной в период закрытых границ: история - рядом с нами, стоит только протянуть руку и пошире открыть глаза.





Анастасия Дорохова



