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05:43, 6 октября 2020 года В Орле начался отопительный сезон Завтра вентиль откроют в многоквартирных домах. Но это не значит, что тепло придет сразу. Как показывает практика, на то, чтобы в квартирах потеплело, уходит около недели.





В том числе это коснётся и 20-ти многоквартирных домов, которые остались без управления. Работы по их запуску проводит МУП «ЖРЭП (заказчик)». Уже отопление начало поступать в детские сады и школы, а также в учреждения здравоохранения и культуры. О проблемах, связанных с подведением тепла, можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону +7 (4862) 43-33-12.





Надежда Невматулина



