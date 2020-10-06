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06:45, 6 октября 2020 года С начала года на территории Орловской области зарегистрировано 353 термические точки Подтвердились из них 248. В региональном главке МЧС еще раз напоминают об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.





Космический мониторинг по выявлению термоточек позволяет оперативно, в случае подтверждения сведений, ликвидировать возгорания. Как говорят в МЧС, палы стерни и сухой травы на Орловщине носят массовый характер, охватывают большие площади и распространяются во много раз быстрее, чем другие загорания. А между тем, штрафы за нарушение правил безопасности внушительные: в условиях особого противопожарного режима для граждан - до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч, для юридических - до 400 тысяч рублей.





Надежда Невматулина



