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07:47, 6 октября 2020 года 20 орловцев уже оценили преимущества сельской ипотеки С этого года в стране начала работать госпрограмма, которая позволяет приобрести жилье за городом по сниженной процентной ставке.





Как сообщает Росреестр, ставка сельской ипотеки составляет до 3 процентов годовых. Стать участником госпрограммы может любой гражданин страны от 21 года до 65 лет. В ипотеку можно приобрести только жилые объекты. При этом средства выделяются как на покупку недвижимости, так и на строительство жилья. Максимальный срок кредитования - 25 лет. Сумма льготного кредита до 3 миллионов рублей.





Надежда Невматулина



