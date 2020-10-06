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08:47, 6 октября 2020 года В Орле прошли чемпионат и первенство области по парусному спорту Соревнования стали 19-ми по счету. И традиционно юных яхтсменов приняло озеро Светлая Жизнь.





Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Воронежа, Курска, Липецка, Железногорска, Курчатова и Орла. В классе «Луч-стандарт» первым в абсолютном зачете стал орловец Дмитрий Митрохин. В классе «Луч-мини» - победа досталась Марии Грамматчиковой. В классе «Оптимист» второй среди девочек стала Ирина Никулина, в группе «Б» победила Мелания Волкова. Все участники получили подарки от организаторов и спонсоров.





Надежда Невматулина



