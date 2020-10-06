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09:19, 6 октября 2020 года В Орловской области появятся новые обширные дубравы Деревья посадят в Залегощенском районе, на территории Ломовецкого лесничества.





Работы по лесовосстановлению пройдут этой осенью. Всего планируется посадить 7,6 гектаров черешчатого дуба на трех территориях Залегощенского района. Родина саженцев расположена по соседству от их нового места жительства – в Новосильском районе.



Как сообщает сайт областного правительства, к 2024 году на Орловщине планируется идеальный баланс вырубки и посадки лесного массива – 85 гектаров.





Артём Ежаков



