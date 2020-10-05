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19:05, 5 октября 2020 года

Андрей Клычков подвел итоги своей «трехлетки»

Сегодня в онлайн-формате состоялась пресс-конференция губернатора Орловской области.


Сегодня исполнилось ровно три года, как Андрей Клычков возглавляет Орловскую область. С тех пор ежегодно глава региона отчитывается о сделанном. Вот только в этом году формат иной. Не монолог, а скорее диалог, и не с чиновниками, а с жителями.

Смотровая площадка в Детском парке Орла на 45 минут стала студией на открытом воздухе. Вели пресс-конференцию орловские журналисты Виктория Панина и Всеволод Трифонов. Беседа транслировалась в сетевых аккаунтах губернатора. Все желающие могли принять в ней участие. Орловцев интересовало многое: жизнь с ковид-инфекцией, работа школ, больниц и выплаты медикам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Говорить о том, что мы все сделали, пока рано. Наша задача дальше реализовывать все намеченные планы. А самый главный итог, наверное, что нам удалось попытаться выстроить диалог с жителями. И сегодня большинство проектов реализовано благодаря инициативе самих жителей».

Телеверсию пресс-конференции вы сможете увидеть 6 октября, в 21:00 на канале Россия-24.


Анна Вайсергисер
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