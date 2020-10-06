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21:20, 5 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Онлайн-встреча на открытом воздухе. Сегодня губернатор подвел итоги работы за три года и рассказал о перспективах.



- Стены в трещинах, окна почти выпадают. Одни жители готовы переехать, другие - нет. Почему?



- Пандемия не отменила праздник - сегодня поздравления получали учителя. Мы побывали в лицее №18.



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