В центре Орла в столкновении с иномаркой пострадал велосипедист

ДТП произошло накануне около 11:00.

Инцидент случился в районе дома №31 по улице Комсомольской. 29-летний автолюбитель на Citroën C3 столкнулся со встречным 28-летним велосипедистом – он получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.