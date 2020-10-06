В центре Орла в столкновении с иномаркой пострадал велосипедист

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10:45, 6 октября 2020 года
В центре Орла в столкновении с иномаркой пострадал велосипедистДТП произошло накануне около 11:00.
Инцидент случился в районе дома №31 по улице Комсомольской. 29-летний автолюбитель на Citroën C3 столкнулся со встречным 28-летним велосипедистом – он получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.
Артём Ежаков