В ДТП с участием мопеда и «Соляриса» в Ливнах пострадал мужчина

Инцидент произошел накануне около 16:00.

29-летний водитель иномарки Hyundai Solaris нарушил правило приоритета движения – находясь на второстепенной дороге, он не предоставил приоритетное право проезда мопедисту, который ехал по главной трассе на улице Орловской. В результате столкновения травмы получил мужчина на мопеде. К счастью, госпитализация не потребовалась, он будет восстанавливаться амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.