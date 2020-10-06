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10:55, 6 октября 2020 года Орловские взрывотехники поработали в Мценском районе Причина – ликвидация взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.





Всего на месте спасатели обезвредили шесть разнокалиберных артиллерийских снарядов и две авиабомбы.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 43 раза, из них 30 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой растительности и стерни, и 13 - на различные происшествия – сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Артём Ежаков



