В орловской маршрутке от падения пострадала пенсионерка

ДТП произошло 5 октября на Кромском шоссе в 18:00.

Пресс-служба областного УГИБДД в своей публикации не дает комментариев относительно причин падения 62-летней женщины в салоне автобуса ГАЗ. Известно лишь, что инцидент произошел в районе дома №4 по Кромскому шоссе, сама пенсионерка получила травмы, но от госпитализации отказалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.