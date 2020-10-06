В Орловской области от коронавируса скончались еще два человека

Количество смертей от болезни увеличилось до 134. За сутки выявлено 94 новых случая коронавируса.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 октября, общая цифра зараженных новой коронавирусной инфекцией превысила отметку в девять тысяч человек и на данный момент их количество составляет 9027. Активно болеют 1653 орловца.



За сутки COVID-19 подтвердился у 94 жителей региона, выздоровел 61 человек, общая отметка по этому показателю на данный момент составляет 7240.