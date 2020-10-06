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12:04, 6 октября 2020 года Ранняя диагностика и любовь к себе. Как распознать рак груди на ранней стадии? Октябрь – месяц Всемирной борьбы против рака груди. Это способ привлечь внимание к проблеме роста заболеваемости. О том, как избежать болезни, мы поговорили с врачом онкологом, заведующим отделением общей онкологии Орловского областного онкологического диспансера Маратом Каряевым.





Марат Зелимханович, вы имеете непосредственное участие в лечении пациентов с раком молочной железы. Меняется ли с годами их количество? - Да, безусловно, количество пациенток меняется - оно растет. К сожалению, оно растет и у нас, и в целом по России, и в мире. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее темп прироста, но прирост есть во всем мире. Как вы считаете, с чем связано увеличение количества таких пациенток и увеличение процента смертности? - То, что пациенток становиться больше, в первую очередь, считается, что это связано с урбанизацией, все больше людей живет в городе, темп жизни нарастает, уменьшается количество родов, уменьшается количество кормлений грудью. Свою роль играет фактор питания, фактор стресса. Небольшой процент в заболеваемости играет наследственность. В высокоразвитых странах заболеваемость растет, но смертность от этого заболевания уменьшается благодаря ранней диагностике и более совершенным методам лечения. У нас пока смертность не снижается, но тоже есть определенные сдвиги в положительную сторону - у нас стало больше выявляться пациенток на ранних стадиях. Это благодаря тому, что в области достаточно большая работа ведется, практически везде есть маммографы, проводится скрининг молочной железы тому контингенту женщин, у которых нет никаких жалоб, они все в определенном возрасте проходят это исследование. Есть достаточно много аппаратов УЗИ, которые также способны выявить определенные опухоли. И в самом диспансере все возможные на сегодняшний день методы диагностики и лечения на сегодня присутствуют. Что может стать эффективной профилактикой рака груди? - Сложно сказать. Эффективная профилактика - роды, правильное питание, активный образ жизни, а самое главное, наверное, это наличие гармонии внутри себя. Помимо этого - выявление заболевания на ранней стадии. Проведение скрининга, посещение гинеколога и маммолога, проведение УЗИ, самоисследование молочной железы - все это позволяет выявить опухоль на ранней стадии и провести лечение с хорошим эффектом. От чего зависит прогноз излечения этого вида онкологии? - Прогноз, в первую очередь, зависит, конечно, от стадии заболевания и от типа опухоли. В последнее время у себя в диспансере мы проводим так называемой иммуногистохимическое исследование опухоли, что позволяет нам индивидуализировать лечение. Сейчас появляются молекулярно-генетические исследования, проведение которых, я думаю, со временем будут возможны и у нас, что позволит еще больше индивидуализировать лечение, и соответственно улучшать результаты. Все ли есть сегодня у вас, как у практикующего врача-онколога для лечения рака груди? - В целом да, диагностические необходимые процедуры у нас есть - у нас есть маммографы, аппараты УЗИ, КТ, все это позволяет установить стадию заболевания. Для операционного лечения тоже все есть. Операционные хорошо оснащены. Мы делаем достаточно много сохранных операций, так называемых онкопластических, при которых мы не только сохраняем грудь, но и придаем ей хорошую форму. Единственное, мы еще не ввели методику биопсии сторожевого лимфоузла - это позволило бы нам избежать удаления подмышечной клетчатки с лимфоузлами, в тех случаях, когда сторожевой лимфоузел не поражен. Это уменьшило бы риск послеоперационных осложнений. Но это тоже в ближайшее время у нас будет. Планировалось в этом году, и, может быть, до конца года появится. Плюс у нас хорошее сильное отделение лекарственной терапии, что позволяет нам проводить полноценную, на высоком современном уровне, химиотерапию. Что вы хотели бы посоветовать женщинам, что бы они могли избежать этой патологии или неблагоприятного исхода при ней? - В первую очередь я бы посоветовал женщинам любить себя, и относиться к себе с любовью, и не забывать о том, что здоровье это очень ценная вещь, и к нему надо относиться бережно. Женщинам, начиная с 40 лет, необходимо регулярно проходить осмотры у маммолога, регулярно делать маммографию, УЗИ, обращать внимание на состояние молочных желез. И вообще малейшее отклонение в состоянии должно приводить к тому, что пациент задумается и обратится к врачу, не будет занимать самолечением, не будет надеяться на авось. Своевременно правильно поставленный диагноз позволяет излечить любое заболевание.





Елена Литинская



