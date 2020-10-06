В общественном транспорте Орла исчезнет сбор пожертвований

Причина – новые поправки, закрепленные в законодательстве.

Новшества начинают действовать с сегодняшнего дня. В их числе есть то, которое устанавливает запрет на сбор пожертвований в транспорте и на вокзалах через переносные ящики. Их применение допускается на публичных мероприятиях, но только если их организовывали некоммерческие организации.



председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева: «Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности».

Как сообщает сайт «Российской газеты», цитируя: «Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности».

Также он отметил: «Некоммерческая организация, использующая ящик для пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор денежных средств. Также обязательным требованием станет публикация в интернете отчета об использовании собранных пожертвований».



Ящики, в которые собираются деньги, должны быть опечатаны, содержать данные организации и сведения о программе, на которую направлена благотворительная акция. Изъятие средств осуществляется под протокол, с подписями свидетелей, их перечисление на счет НКО должно происходить сразу.