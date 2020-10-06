вторник 6.10.2020 15:10:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:13, 6 октября 2020 года

В общественном транспорте Орла исчезнет сбор пожертвований

Причина – новые поправки, закрепленные в законодательстве.


Новшества начинают действовать с сегодняшнего дня. В их числе есть то, которое устанавливает запрет на сбор пожертвований в транспорте и на вокзалах через переносные ящики. Их применение допускается на публичных мероприятиях, но только если их организовывали некоммерческие организации.
 
Как сообщает сайт «Российской газеты», цитируя председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева: «Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности».
 
Также он отметил: «Некоммерческая организация, использующая ящик для пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор денежных средств. Также обязательным требованием станет публикация в интернете отчета об использовании собранных пожертвований».
 
Ящики, в которые собираются деньги, должны быть опечатаны, содержать данные организации и сведения о программе, на которую направлена благотворительная акция. Изъятие средств осуществляется под протокол, с подписями свидетелей, их перечисление на счет НКО должно происходить сразу.



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.