Орловский общепит обязали установить бактерицидные рециркуляторы

Это ещё одна мера сдерживания коронавирусной инфекции.

Как сообщает сайт областного правительства, организациям общественного питания необходимо осуществить мероприятия по обеззараживанию воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.



Это решение было вынесено оперштабом по недопущению завоза и распространения COVID-19.