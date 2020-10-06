Орловский общепит обязали установить бактерицидные рециркуляторы

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12:23, 6 октября 2020 года
Орловский общепит обязали установить бактерицидные рециркуляторыЭто ещё одна мера сдерживания коронавирусной инфекции.
Как сообщает сайт областного правительства, организациям общественного питания необходимо осуществить мероприятия по обеззараживанию воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.
Это решение было вынесено оперштабом по недопущению завоза и распространения COVID-19.
Артём Ежаков