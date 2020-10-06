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12:40, 6 октября 2020 года Коронавирус: распространение по территории Орловской области Все заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 4516 жителей Орла, 1030 зараженных – в Орловском районе, 663 – в городе Мценске и Мценском районе, 450 – в Ливнах, 312 – в Урицком районе, 264 – в Болховском районе, 194 − в Ливенском районе, 148 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 114 – в Хотынецком районе, 112 – в Кромском районе, 110 – в Свердловском районе, 103 – в Покровском районе, 94 – в Малоархангельском районе, 92 − в Верховском районе, 89 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, по 77 – в Должанском и Колпнянском районах, 75 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 23 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении сайта регионального правительства.









Артём Ежаков



