На дороги Орловщины могут вернуться учетно-заградительные посты

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12:50, 6 октября 2020 года
На дороги Орловщины могут вернуться учетно-заградительные постыВопрос об этом рассмотрит региональный оперштаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
В данный момент ведомствам, а также профильным органам государственной и муниципальной власти поручена подготовка предложений об организации круглосуточных учетно-заградительных постов на областных трассах. На них планируется проводить тестирование граждан на COVID-19.
Аналогичные меры разрабатываются для проверок ж/д транспорта, следующего на орловский вокзал.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждение подобных мероприятий идет на случай ухудшения ситуации по коронавирусу.
Артём Ежаков