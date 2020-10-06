На дороги Орловщины могут вернуться учетно-заградительные посты

Вопрос об этом рассмотрит региональный оперштаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В данный момент ведомствам, а также профильным органам государственной и муниципальной власти поручена подготовка предложений об организации круглосуточных учетно-заградительных постов на областных трассах. На них планируется проводить тестирование граждан на COVID-19.



Аналогичные меры разрабатываются для проверок ж/д транспорта, следующего на орловский вокзал.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждение подобных мероприятий идет на случай ухудшения ситуации по коронавирусу.