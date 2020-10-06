Главная » Новости



12:55, 6 октября 2020 года Следственный комитет проверит гибель орловского пенсионера в огне Пожар в доме 63-летнего жителя села Льгов Хотынецкого района произошел вчера.





Как сообщили в пресс – службе регионального СК, по факту гибели мужчины инициирована доследственная проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение.

В данный момент выясняются причины пожара и прочие обстоятельства происшествия. Фото ГУ МЧС по Орловской области





Артём Ежаков



