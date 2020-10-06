Орловский суд отправил наркосбытчика из Брянска в тюрьму на 11 лет

Его обвиняли в сбыте наркотиков и покушении на него.

Как выяснило следствие, 26-летний уроженец Брянска входил в криминальное сообщество, занимающееся распространением наркотиков бесконтактным способом. В своей незаконной деятельности оно активно использовало интернет. Оборот запрещенных веществ осуществлялся на территории Орловской области и Крыма.



Осужденный координировал работу группы, распространял по тайникам оптовые объемы наркотиков и сбывал их в крупном размере. Полицейским удалось изъять более полутора килограммов дурманящего вещества.



Помимо основного срока, который преступник будет отбывать в колонии строгого режима, ему добавлен год ограничения свободы. Как сообщает сайт областной прокуратуры, материалы уголовного дела в отношении руководителя и членов преступного сообщества выделены в отдельное производство.