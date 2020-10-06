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14:23, 6 октября 2020 года НКМЦ им. Круглой ужесточает санитарно-эпидемиологические меры Ограничения вступили в силу со вчерашнего дня.





В частности, приостановлено посещение пациентов во всех стационарных отделениях. Кроме того, к ним не допускаются сопровождающие, кроме детей до семи лет и одного присутствующего с пациентом из маломобильной группы населения.



Консультативно-диагностический центр остается доступным для пациентов с одним сопровождающим.



Обязательно наличие СИЗов. Ограничения действуют до конца октября. С их полным списком можно ознакомиться в публикации медучреждения.





Артём Ежаков



