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14:25, 6 октября 2020 года

В Орле завершается ремонт дороги, запланированной к сдаче в 2021

Речь идет об объекте на улицах Авиационной и Спивака.


Работы ведутся по нацпроету «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2021».

Как сообщает сайт городской администрации, ответственный за участок подрядчик в лице «Дорстроя» отфрезеровал больше 18 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, уложил два слоя нового асфальта – выравнивающий и завершающий, а также установил 4,5 тысяч кв.м тротуара. Кроме того, отремонтировано больше 3 тысяч кв.м бордюров и 4,5 тысяч кв.м поребриков.

Теперь остается установить средства регулировки дорожного трафика – это 16 светофоров и 52 дорожных знака. Кроме этого, запланирована установка искусственных неровностей и ограждений.

Также к работам приступили еще на двух объектах «БКАД – 2021» - это отрезок Московского шоссе от переулка Межевого до путепровода и улица Герцена. По контракту, их должны закончить к 31 июля следующего года, но подрядчики решили завершить основной объем работы в этом году, до окончания сезона дорожных работ.


Артём Ежаков
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