вторник 6.10.2020 15:11:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:32, 6 октября 2020 года

Школьные автобусы - под особым контролем

Орловская Госавтоинспекция совместно с Ространснадзором проводит рейды на маршрутах следования ПАЗов, которые перевозят учеников. И к самим машинам, и к водителям предъявляются очень жесткие требования.


Сотрудники ГИБДД признают: жесткие требования, которые предъявляются и к школьным автобусам, и к их шофёрам выполнять нелегко. А потому вероятность того, что в отсутствии должного контроля водитель все-таки даст слабину, со счетов сбрасывать не стоит. Инспекторы проверяют наличие маршрутного листа, в котором имеется отметка о том, что автобус проверен перед выездом. Необходима в обязательном порядке страховка на автобус. Проверяется наличие и состояние тахографов.

Кроме того, поскольку маршрут загородный, все маленькие пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водителю строжайше запрещено превышать скорость и отклоняться от маршрута.

В случае школьных автобусов принцип «тише едешь, дальше будешь» является ключевым. К тому же, весь маршрут целиком при самых умеренных скоростях у большинства водителей занимает 15-20 минут, так что поводов для спешки объективно нет. По словам инспекторов ГИБДД и Ространснадзора, никаких нарушений выявлено не было, проверяющие не израсходовали в ходе рейда ни одного штрафного протокола.


Иван Суверин
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.