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14:32, 6 октября 2020 года Школьные автобусы - под особым контролем Орловская Госавтоинспекция совместно с Ространснадзором проводит рейды на маршрутах следования ПАЗов, которые перевозят учеников. И к самим машинам, и к водителям предъявляются очень жесткие требования.





Сотрудники ГИБДД признают: жесткие требования, которые предъявляются и к школьным автобусам, и к их шофёрам выполнять нелегко. А потому вероятность того, что в отсутствии должного контроля водитель все-таки даст слабину, со счетов сбрасывать не стоит. Инспекторы проверяют наличие маршрутного листа, в котором имеется отметка о том, что автобус проверен перед выездом. Необходима в обязательном порядке страховка на автобус. Проверяется наличие и состояние тахографов.



Кроме того, поскольку маршрут загородный, все маленькие пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водителю строжайше запрещено превышать скорость и отклоняться от маршрута.



В случае школьных автобусов принцип «тише едешь, дальше будешь» является ключевым. К тому же, весь маршрут целиком при самых умеренных скоростях у большинства водителей занимает 15-20 минут, так что поводов для спешки объективно нет. По словам инспекторов ГИБДД и Ространснадзора, никаких нарушений выявлено не было, проверяющие не израсходовали в ходе рейда ни одного штрафного протокола.





Иван Суверин



