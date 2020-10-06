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14:36, 6 октября 2020 года

На Орловщине предпенсионеров научат оказанию доврачебной помощи

Обучение ведется в рамках сразу двух нацпроектов – национального «Демография» и регионального «Старшее поколение».


Даже если у человека остановилось сердце, шанс на спасение еще есть. И его в десять раз увеличивает доврачебная помощь. К примеру, 35 нажатий и два вдоха - это норма для искусственного дыхания. Несложная для освоения техника может стать гарантом жизни. Этому учат в центре дополнительного образования «Красного креста». В рамках национального проекта «Демография» здесь реализуется региональный – «Старшее поколение». Длительность обучения два месяца. Обучаются люди каждый день - очно либо дистанционно.

Профессию инструктора первой помощи освоила и Надежда Хрипунова. Надежда - педагог и водитель со стажем. Говорит, что пошла на курсы, чтобы в случае ЧП на дороге суметь помочь пострадавшим. А еще, чтобы знать, что ее дети - в безопасности.

Пройти подобные курсы, или выбрать для себя другое направление, может каждый желающий предпенсионного возраста.

Пройти обучение могут и не занятые. Для них, кстати, предусмотрена стипендия, возможность оплаты проезда и проживания во время учебы.

Максим Соколов, заместитель директора центра занятости населения Советского района г. Орла: «Государство предоставляет возможность гражданам бесплатно получить знания и при этом принимает на себя все затраты».

В прошлом году курсы были доступны лишь гражданам пенсионного возраста. В этом список расширили.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской области: «Добавлена категория 50+, и мы понимаем, что это, наверное, одна из самых многочисленных категорий возрастных, которым необходимо переобучение».

Финансируется проект за счет федеральных средств. В 2020 году сумма чуть более 9 миллионов рублей. До конца года они будут освоены.


Анна Вайсергисер
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