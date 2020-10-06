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14:56, 6 октября 2020 года Орловскому парку Победы нашли подрядчика Работы по благоустройству начнутся не позднее 19 октября.





Работами в рамках I этапа облагораживания объекта займется ООО «Триумф». Ответственному подрядчику предстоит вырубка сухих деревьев и поросли, воссоздание прогулочных дорожек и центральной аллеи с помощью плитки и асфальта, установка урн, скамеек и биотуалетов. Последние оборудуют, в том числе, для маломобильной группы граждан. Также «Триумф» займется оборудованием видеонаблюдения и созданием основания для будущего амфитеатра.



Подрядчик вызывает доверие – ранее организация занималась работами в Городском парке культуры и отдыха, скверах имени Героя Ермолаева и 5-й Орловской стрелковой дивизии. Также «Триумф» частично приложил руку к реконструкции Детского парка.



По плану работу в парке Победы завершатся к 1 мая 2021 года – сообщает сайт городской администрации.





Артём Ежаков



