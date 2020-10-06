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15:54, 6 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В регионе обсуждается возможность возвращения постов ГИБДД и медиков на границу области. За сутки в регионе выявлено 94 новых случая коронавируса.



- Школьные маршруты - под контролем. Оценку дают и проверяющие, и пассажиры.



- Битва за разваливающийся дом на Кромском шоссе - продолжается. Почему люди не хотят покидать аварийные квартиры? И что мэрия Орла готова предложить вместо маневренного фонда?



- Ремонт 12-километрового участка к Кривцовскому мемориалу сегодня завершается.



- Орловские яхтсмены разыграли награды на озере Светлая Жизнь.



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