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15:14, 6 октября 2020 года В администрации Орла наградили участников чемпионата WorldSkills Торжественная церемония прошла сегодня, 6 октября.





На мероприятии присутствовали губернатор Орловщины Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, и.о. председателя облсовета Михаил Вдовин и президент союза «Орловская Торгово-промышленная палата» Светлана Ковалёва.



Финалист VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Ресторанное дело» Роман Шапошников был награжден Медальоном «За профессионализм».



Сертификатов участников соревнований и памятных подарков удостоились:



Сергей Антохин – студент Орловского автодорожного техникума, компетенция «Кузовной ремонт»;



Алеся Вепренцева – студентка Мезенского педагогического колледжа, компетенция «Дошкольное воспитание»;



Талгат Дадабаев – студент Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова, компетенция «Поварское дело»;



Людмила Дощечкина – студентка Глазуновского сельскохозяйственного техникума, компетенция «Агрономия»;



Анна Кулдымова – студентка Мезенского педагогического колледжа, компетенция «Преподаватель младших классов»;



Андрей Рац – студент Орловского реставрационно-строительного техникума, компетенция «Реставрация произведений из дерева»;



Никита Семионов – студент Орловского технического колледжа, компетенция «Окраска автомобиля»;



Илья Серпиянов – студент Орловского техникума агробизнеса и сервиса, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;



Маргарита Шульгина – студентка Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова, компетенция «Технология моды».



Эльвира Чупахина – студентка Орловского базового медицинского колледжа, компетенция «Медицинский и социальный уход».



Высокого места удостоилась группа поддержки наших ребят. Как сообщает сайт облсовета, она заняла второе место в России по итогам конкурса на лучший Клуб болельщиков финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».





Артём Ежаков



