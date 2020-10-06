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16:26, 6 октября 2020 года Парк культуры. 6.10.2020 - Взрослый юбилей детской библиотеки. Пришвинке -50!

- Бунин и Орёл. В нашем городе писатель прожил три года, выпустил первый сборник стихов и встретил большую любовь.

- Выставка «Потаённая Русь». От протопопа Аввакума до наших дней.











Эва Стасюлевич



