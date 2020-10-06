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15:38, 6 октября 2020 года

Учительница из Орла стала победительницей конкурса Музея Победы

Всероссийский конкурс учебных проектов по сохранению исторической памяти был организован программой «Школьный музей Победы» и Детским центром Музея Победы. Творческое состязание проходило с 15 июня по 31 августа.


Педагог лицея №4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина города Орла Ирина Чапкевич стала победительницей конкурса Музея Победы.

Всего в конкурсе приняли участие 742 педагога из 75 субъектов Российской Федерации. Экспертное жюри отобрало 75 работ. Они войдут в сборник Методических рекомендаций. Авторы лучших работ будут награждены 14 ноября на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы.

В конкурсе принимали участие педагоги общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, средних и высших учебных заведений, руководители школьных музеев, педагоги-организаторы и старшие вожатые.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», сообщили в пресс-службе Музея Победы.


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