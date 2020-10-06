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15:55, 6 октября 2020 года

Андрей Клычков рассказал, при каких условиях бизнес полюбит чиновников

Плановые проверки малого и среднего бизнеса сильно сократились, но зато выросло в разы число внеплановых, которые проводят по жалобам граждан. Сегодня этот вопрос обсудили в администрации Орловской области.


По итогам 2019 года Орловщина заняла первое место по достижению показателей исполнения целевой модели контрольно-надзорных органов. В этом году лидерские позиции сохранены. Свой вклад в это внес новый формат общения с предпринимателями – «Единый день отчетности», где на одной площадке собираются все стороны, выявляют барьеры и ищут пути их устранения.

Также сегодня на заседании говорилось о необходимости реформ, введенных ранее с той целью, чтобы бизнес-сообщество изменило свое отношение к ряду процедур и срокам их проведения.

Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Бизнес чиновников по-прежнему не любит, с чем и нужно бороться. И бизнес начнет любить чиновников только в одном случае - когда они будут понимать, что любые процедуры, которые проходят, это не издевательство, это не бюрократия. Это помощь бизнесу в плане просто соблюдения сроков, условий порядков».



Анна Вайсергисер
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