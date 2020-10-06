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15:58, 6 октября 2020 года

Владислав Малкин встретился с жильцами аварийного дома в Нарышкино

Сегодня прокурор Орловской области на месте пообщался с собственниками квартир дома №25 по улице Чапаева.


Жилье должно было быть отреставрировано или снесено больше 3 лет назад, а аварийным его признали в 2015 году, однако местные органы самоуправления не выполнили своих обязательств – в постоянной опасности до сих пор проживают две семьи, ещё один владелец съехал оттуда.

Как сообщает сайт надзорного органа, до настоящего времени администрацией поселка Нарышкино не принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений, с июня 2020 года не исполнено судебное решение об изъятии у собственников для муниципальных нужд жилых помещений.

Прокурор региона лично осмотрел дом и поговорил с собственниками. В связи с тем, что до сих не заключены соглашения по выкупной стоимости жилплощади, Владислав Малкин вынес предупреждение главе нарышкинской администрации. По итогам прокурорской проверки в отношении ряда ответственных сотрудников возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ситуация с жильцами этого аварийного дома будет находиться на контроле. Вскоре будут проработаны дополнительные меры по вопросу расселения граждан из опасного жилья.


Артём Ежаков
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