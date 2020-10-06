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16:44, 6 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал о новом цехе АО «Орёлмасло» Глава региона побывал на сегодняшней церемонии открытия.





Губернатор отметил, что объем инвестиций в новое производство составил полтора миллиарда рублей. Открывшийся цех позволит нарастить производственные мощности – переработка семян возрастет почти в два раза – с 215 тонн до 400, что положительно скажется на экономических показателях, таких как рост налоговых поступлений, объем производства, создание рабочих мест, расширение рынка сбыта как самого завода, так и орловских аграриев.



Упоминая налоги, Андрей Клычков отметил, что в прошлом году предприятие произвело 261 миллион этих отчислений, из которых почти 110 миллионов – в казну региона.



Говоря о продукции завода, губернатор подчеркнул, что «его продукция пользуется широким спросом не только в регионах России, но и за рубежом. Внедрение передовых технологий позволит ещё выше поднять уровень её качества и экологичности, завоевать новые рынки сбыта и увеличить экспорт».



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Артём Ежаков



