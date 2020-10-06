вторник 6.10.2020 19:30:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:01, 6 октября 2020 года

Орловские депутаты проинспектировали Плещеевскую ЦРБ

Визит состоялся сегодня, 6 октября.


В качестве гостей и проверяющих выступили депутаты областного совета народных депутатов Ирина Пашкова и Олег Бухтияров. Они оценивали качество условий оказания услуг медучреждением.

Это не первая проверка региональных больниц. Подобные инспекции учреждений здравоохранения в области уже проводились – первая состоялась в прошлом сентябре.

Михаил Байбаков отметил, что проверялась «открытость и доступность информации об организации, создание комфортных условий для посетителей, изучение продолжительности времени ожидания приёма, доброжелательности и вежливости сотрудников, а также того, насколько конкретное учреждение доступно для маломобильной группы населения».

Депутаты остались довольны увиденным – сообщает сайт облсовета.


Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.