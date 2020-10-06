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17:01, 6 октября 2020 года Орловские депутаты проинспектировали Плещеевскую ЦРБ Визит состоялся сегодня, 6 октября.





В качестве гостей и проверяющих выступили депутаты областного совета народных депутатов Ирина Пашкова и Олег Бухтияров. Они оценивали качество условий оказания услуг медучреждением.



Это не первая проверка региональных больниц. Подобные инспекции учреждений здравоохранения в области уже проводились – первая состоялась в прошлом сентябре.



Михаил Байбаков отметил, что проверялась «открытость и доступность информации об организации, создание комфортных условий для посетителей, изучение продолжительности времени ожидания приёма, доброжелательности и вежливости сотрудников, а также того, насколько конкретное учреждение доступно для маломобильной группы населения».



Депутаты остались довольны увиденным – сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



