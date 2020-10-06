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17:03, 6 октября 2020 года Орловский театр кукол вернулся из Самары с наградами Жюри фестиваля «Волжские театральные сезоны» оценило постановку наших артистов по пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке».





Лучшим актером театра кукол признан Алексей Фомин, диплом лауреата за роли второго плана удостоилась Зоя Серова. Напомним, в фестивале приняли участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иркутска, Брянска, Орла, Чебоксар. Всего было показано 14 спектаклей.



А артисты академического театра имени Тургенева отправились в Ростов-на-Дону. Там в эти дни проходит фестиваль «Завтра была война». Наш коллектив представит спектакль «Выстрел».





Надежда Невматулина



