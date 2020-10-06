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18:10, 6 октября 2020 года За орловскими автомобилистами значительно увеличили слежку Установка в регионе приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД увеличилась на 43%.





Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2017 году их было 86, в 2018 году – 116, в 2019 году – 121, в 2020 году – 151. Результат этой работы налицо – количество ДТП в области снижается. К примеру, в первом полугодии 2020 показатель аварийности уменьшился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019.





Артём Ежаков



