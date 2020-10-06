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19:43, 6 октября 2020 года

В Орле сегодня ввели в эксплуатацию новый цех на одном из крупнейших предприятий региона - заводе «Орёлмасло»

Его строили в рамках инвестиционного проекта компании объёмом в 1,5 миллиарда рублей. Современные технологии и оборудование, на котором и будет работать новый цех экстракции, на несколько уровней повысили экологичность всего производства.


Новый маслоэкстракционный цех компания «Орёлмасло» построила всего за полтора года. В феврале 2019-го губернатор заложил первый камень в фундамент, а уже в этом августе прошли пусконаладочные работы. Объём инвестиций в проект - 1,5 миллиарда рублей. Оборудование - британское, производитель помог его установить и запустить. На открытии цеха присутствовал губернатор Орловской области.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы зашли в цех, посмотрели - это сложный технологический процесс. Новый цех, самые современные технологии, которые позволят и дальше развиваться городу. Мы рады, что за счёт внедрения новых технологий и увеличения более чем в 2 раза объёмов производства мы по этому году уверены в выполнении задач федерального центра по экспорту продукции».

Новый цех позволит почти вдвое увеличить всю мощность производства - переработка масличных культур вырастет с 215 тысяч тонн в год до 400 тысяч. Больше половины сырья будут поставлять орловские аграрии. При этом новый цех свёл к минимуму воздействие на окружающую среду благодаря современной технологии извлечения масла из жмыха. Вся система имеет замкнутый цикл, никакой связи с атмосферой, все стоки перерабатываются и возвращаются в цех, а запах, характерный для такого производства, практически исчез, благодаря переходу на низкие температуры работы.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Я помню этот завод с момента своего рождения, я родилась рядом, на Маслозаводском переулке. Помню, каким он был, и каким становился за последние годы. Завод развивается, и самое главное - даёт возможность предоставления новых рабочих мест для наших граждан».

В новом цехе создано полсотни новых высокотехнологичных рабочих мест. Причём специфика работы предполагает достойную оплату. В общей сложности сегодня на предприятии трудится 300 человек. И что самое главное - у компании есть конкретные планы на будущее.

Владимир Павлов, генеральный директор АО «Орёлмасло»: «Мы уже пришли к тому этапу, что нам необходимо строить цех фасованной продукции. То есть, производить бутилированную продукцию. У нас для этого всё есть. Нам фактически нужно определиться с местом и в течение полугода построить и запустить цех».

Возможно, что этот новый цех будет строиться уже на территории особой экономической зоны. Переговоры между руководством компании и правительством области по этому поводу уже ведутся.


Антон Киселёв
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