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19:46, 6 октября 2020 года

Под Мценском отметили 79 годовщину победы советских войск в танковом сражении с фашистскими захватчиками

79 лет назад в начале октября танкисты Катукова впервые встретились с дивизией Гудериана. 6 октября 4-я бригада была переименована в 1-ю гвардейскую.


79 лет назад в октябре под Мценском проходили ожесточенные бои. 4-я танковая бригада Катукова дала мощный отпор армии Гудериана. Танкисты буквально закапывались в землю вместе с машинами, но не отступали. За мужество и отвагу бригада была переименована в 1 гвардейскую.

Егор Щекотихин, доктор исторических наук, Почётный гражданин Орловской области: «Самые кровавые танковые сражения проходили на нашей орловской земле».

Благодаря активной деятельности историка и краеведа Егора Щекотихина и за счет местной аграфирмы 19 лет назад был открыт этот мемориал.

Командование 1 гвардейской краснознаменной танковой армии передало благотворителям благодарственное письмо и макет боевой машины Т34 - за сохранение памяти о первом командире танковой гвардии Михаиле Катукове. Тактика, которую применил Катуков в боях под Мценском, до сих пор считается классикой военного дела.

Алексей Белоусов, заместитель командира 1-го гвардейского танкового полка им. М. Е. Катукова (г. Москва): «Скрытность, внезапность - это тактика, которую придумал Михаил Ефимович Катуков, на которую мы до сих пор равняемся и учим молодое поколение».

На митинге присутствовала и сестра вдовы дважды героя Советского Союза. Несмотря на свой возраста, а ей исполнился 91 год, Нина Сергеевна Баркова приехала из Москвы, чтобы возложить цветы к бюсту Михаила Ефимовича и сказать спасибо всем, кому дорога память о нем.

Нина Баркова, родственница М. Е. Катукова (г. Москва): «Все-таки помнят об этом. Михаил Ефимович говорил, что пройдет 100 лет, но о нас никогда не забудут, и 1-я гвардейская останется». 

Огромное спасибо прозвучало и в адрес поисковиков. Они не жалеют времени и сил на поиски погибших солдат и возвращают неизвестным имена. У добровольцев появилась молодая смена. При отрадинской школе организовали поисковый отряд «Юный катуковец». И здесь же дали старт новой поисковой экспедиции. В 100 метрах от мемориала после долгих лет поисков обнаружено еще одно воинское захоронение, и уже завтра здесь начнутся раскопки. Возможно, благодаря этой экспедиции станет известна чья-то судьба, и потомкам погибшего солдата будет куда приехать, чтобы почтить его память.


Татьяна Тимохина
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