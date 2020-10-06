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21:20, 6 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле открылся новый цех по изготовлению масла. Объем производства продукции до 400 тысяч тонн в год.



- Новые возможности для старшего поколения. Чему орловцы 50+ могут обучиться в рамках нацпроекта «Демография»?



- Сегодня под Мценском почтили память гвардейцев-танкистов, что встали на пути армии Гудериана в 41-м.



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