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06:49, 7 октября 2020 года

Пандемия увеличила число безработных орловцев в четыре раза

На данный момент работу в регионе ищут около 12,8 тысяч человек.


На сегодняшний день на территории Орловщины показатель зарегистрированных безработных составляет 3,8% от всего трудоспособного населения, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 0,9%.

Негативная тенденция потребовала увеличение роста поддержки. На выплаты этой категории граждан выделено более 584 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает прошлогодний объем средств. До конца 2020 на эти нужды поступит еще 137,6 миллионов.

Размер выплат варьируется от полутора тысяч до величины МРОТ – это 12 тысяч 130 рублей. Величина поддержки зависит от трудового стажа и среднемесячного заработка работника за последние три месяца – сообщает сайт облсовета.


Артём Ежаков
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