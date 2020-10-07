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04:54, 7 октября 2020 года В Орловской области растет поддержка многодетных семей Объем средств на их субсидирование увеличивается.





Повышение дотационного фонда обусловлено сентябрьским распоряжением правительства страны. На ежемесячные выплаты по случаю рождения третьего и последующих детей Орловщине выделят чуть больше 417 миллионов рублей, хотя изначально планировалось получить на 38 миллионов меньше. Деньги перечисляются родителям до достижения ребенком трехлетнего возраста.



В регионе подобным правом обладает 3641 семья. Размер пособия на данный момент равен примерно 10,5 тысячам рублей – сообщает сайт облсовета.





Артём Ежаков



