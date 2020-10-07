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07:55, 7 октября 2020 года 8 октября – Международный день зрения Эта дата - повод нанести визит в кабинет охраны зрения при детской поликлинике № 2 города Орла. Не секрет, что пациентами офтальмологов все чаще становятся не пожилые люди, а дети. К старшим классам каждый третий становится близоруким. В кабинете охраны зрения пытаются остановить развитие патологии и весьма успешно. Подробности в нашем следующем сюжете.





Как отмечает офтальмолог с 33-летним стажем Надежда Кондратьева, у детей школьного возраста острота зрения в процессе учебы, как правило, снижается. Остановить прогрессирование офтальмологических патологий у детей – задача кабинета охраны зрения, который работает в детской поликлинике № 2 уже более 30 лет. И лечат здесь не таблетками и уколами, а упражнениями и играми.



В кабинете охраны зрения порядка 10 аппаратов, на которых маленькие пациенты делают зарядку для глаз. Эта зарядка способна не только остановить близорукость, но и улучшить зрение на несколько позиций.



Лечится здесь не только близорукость, но и другие патологии зрения. Используются лучшие классические и современные методики.

Работает кабинет зрения по 12 часов ежедневно. В две смены. Принимает десятки пациентов. Однако, лечение не даст результата, если не будут соблюдаться и рекомендации для школьных и домашних занятий. Одна из рекомендаций - сделать перерыв в занятиях, подойти к окну и посмотреть вдаль, это позволит расслабить внутренние глазные мышцы. Также можно откинуться на спинку стула и посидеть какое-то время с закрытыми глазами.



Получить помощь в кабинете охраны зрения может каждый ребенок Орла и Орловского района с направлением от офтальмолога своей поликлиники.





Елена Литинская



